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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع بأكبر وتيرة في عامين

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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع بأكبر وتيرة في عامين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع بأكبر وتيرة في عامين

مباشر: نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بأكبر وتيرة في عامين خلال 2019، بالتزامن مع تراجع الاستثمارات الموجهة نحو الخارج وسط ضوابط رأس المال المستمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت 5.8 بالمائة خلال عام 2019 لتصل إلى 941.5 مليار يوان (136.71 مليار دولار).

وتعتبر هذه الزيادة السنوية هي الأكبر منذ عام 2017 عندما نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 7.9 بالمائة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني "تشيان كيمينغ" في بكين خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة رويترز، إن الصين لا تزال ثاني أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

وأضاف أن استثمارات الصين الموجهة نحو الخارج تراجعت بنحو 8.2 بالمائة في العام الماضي، لتهبط إلى 110.6 مليار دولار.

وبحلول الساعة 12:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 6.9025 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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