10 قرارات للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة.

وأصدر المجلس عددا من القرارات الهامة؛ يأتي في مقدمتها تعديلات بأنظمة الخدمة المدنية، والإقامة المميزة، وما يتعلق بتوزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة الـ11 من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 رمضان 1440هـ.

وجاء نص الفقرة بعد الإضافة: "3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة".

وقرر مجلس الوزراء، نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على نظام العمل التطوعي.

وتمت الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 ذي القعدة 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها".

وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ25 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 رجب 1397هـ، لتكون بالنص الآتي :"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة".

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية.

وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

وفوض قرر مجلس الوزراء وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى (سفير).

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