السوق السعودي يهبط 0.3% وسط تباين أداء القطاعات

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه بجلسة أمس، وسط تباين أداء القطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 0.29 بالمائة، فاقدا 24.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,445.33 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى نحو 3.66 مليار ريال مقابل 3.69 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات بشكل هامشي إلى 174.82 مليون سهم، مقابل 174.43 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.59 بالمائة، وتراجع "المواد الأساسية" 0.44 بالمائة، وبلغت خسائر "الطاقة" 0.21 بالمائة.

وفي المقابل، أغلقت 10 قطاعات أخرى مرتفعة، تصدرها "الخدمات الاستهلاكية" بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.14 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت الخسائر 87 سهما، مقابل 98 سهما أغلقت باللون الأخضر، وظلت 10 أسهم عند مستوياتها السابقة.

وتصدر "سيسكو" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 3.98 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "اليمامة للحديد" الذي أغلق مرتفعا 8.26 بالمائة.

وسجل "أرامكو السعودية" أعلى قيم تداول، بنحو 242.52 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.14 بالمائة عند مستوى 34.55 ريال.

وجاء إغلاق السوق الموازي "نمو" بارتفاع نسبته 1.18 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 84 نقطة، ليغلق عند مستوى 7,209.93 نقطة.

وتصدر "بحر العرب" مكاسب السوق الموازي، بارتفاع نسبته 4.54 بالمائة، واقتصر اللون الأحمر على سهم "التطويرية الغذائية" الذي أغلق متراجعا 0.13 بالمائة.

وأنهى السوق السعودي جلسة أمس الاثنين، مرتفعا 0.24 بالمائة، عند مستوى 8469.71 نقطة، في ظل أداء إيجابي للقطاعات القيادية.

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