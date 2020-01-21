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الوزراء السعودي يُقر تعديل مادة بنظام الخدمة المدنية

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الوزراء السعودي يُقر تعديل مادة بنظام الخدمة المدنية الوزراء السعودي يُقر تعديل مادة بنظام الخدمة المدنية

الرياض- مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل المادة "25" من نظام الخدمة المدنية.

ونقلاً عن بيان لوكالة الأنباء - واس، أقر المجلس تعديل المادة لتصبح "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة"؛ وأعد مرسوما ملكيا بذلك.

وجاء قرار المجلس، وفقا للبيان، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى في هذا الشأن.

وتنص المادة الـ 25 من النظام قبل التعديل على: "يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته، بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية".

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