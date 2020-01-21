الأشغال تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمنخفض الجوي

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم الاثنين عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر المحارمة: إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى اعتبارا من صباح يوم غد استنادا على خطة الطوارئ التي وضعتها قبل بداية فصل الشتاء، وتعمل على تحديثها بشكل مستمر.

وأشار إلى أن كوادر الوزارة على أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات الرئيسة وغرف العمليات الفرعية المنتشرة في كل المحافظات وبعض الألوية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول وتساقط الثلوج إلا عند الضرورة القصوى، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وجددت الوزارة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيس 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، وكذلك التواصل مع أرقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات، اشغال العاصمة 0780377291، اشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.

--(بترا)