مجلس الوزراء السعودي يضيف فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة الـ11 من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 رمضان 1440هـ.

وجاء نص الفقرة بعد الإضافة: "3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة".

وجاءت موافقة مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 8 / 41 / د) وتاريخ 17 ربيع الأول 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33 / 7) وتاريخ 12 ربيع الآخر 1441هـ.

ووافق مجلس الشورى، في مايو/ أيار الماضي، على مشروع نظام الإقامة المميزة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وتم تأسيس مركز الإقامة المميزة في المملكة بتاريخ 14 مايو/ أيار 2019، وذلك تزامنًا مع صدور المرسوم الملكي بموافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة.

وتنقسم الإقامة المميزة بالسعودية إلى نوعين، الأول تكون محددة وتبلغ رسومها 100 ألف ريال سنويا وتكون قابلة للتجديد، وإقامة مميزة غير محددة المدة مقابل 800 ألف ريال تدفع لمرة واحدة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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