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مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل نشاط توزيع الغاز لوزارة الطاقة

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مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل نشاط توزيع الغاز لوزارة الطاقة مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل نشاط توزيع الغاز لوزارة الطاقة

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.

وجاء موافقة مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، أصدر أمراً ملكياً رقم " أ / 472"، في أغسطس/ آب الماضي، بتغيير مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر،  إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة".

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