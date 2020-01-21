العدل السعودية: التحول الرقمي يرفع عمليات توثيق العقار 44%

الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة العدل السعودية، أن التحول الرقمي بقطاع التوثيق، أسهم في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بــالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات، خلال تلك الفترة، تنوعت بين إفراغ صكوك، وتسجيل ملكية عقارية، ودمج ورهن وفك رهن عقارات، وغيرها من العمليات.

وأشارت إلى أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بنحو 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.

وأتاحت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، شملت طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية، وإصدار الهوية العقارية، إلى جانب طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد، وغيرها.

وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم.

وكشفت وزارة العدل السعودية، في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أن إجمالي عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة بلغ 11.43 ألف قضية.

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