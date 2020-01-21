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ترامب في دافوس: الحلم الأمريكي أقوى وأفضل من أي وقت

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ترامب في دافوس: الحلم الأمريكي أقوى وأفضل من أي وقت ترامب في دافوس: الحلم الأمريكي أقوى وأفضل من أي وقت

مباشر - سالي إسماعيل: أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدد من الصفقات التجارية مع الإشارة إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي الذي عاد بالحلم الأمريكي بشكل أقوى وأفضل.

وقال الرئيس ترامب خلال خطاب ألقاه في قمة منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، اليوم الثلاثاء، إنه ترشح إلى رئاسة الولايات المتحدة من أجل التخلص من الحطام الذي خلفه الرؤساء الأمريكيون السابقون بشأن قضايا التجارة.

وتابع: "هذا هو السبب في الترشح للرئاسة أكثر من أيّ شيء آخر، معالجة مشكلة مزمنة بعدما لم يفعل القادة السابقون أيّ شيء".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الصين حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية ستبدأ في وقت قريب للغاية.

وكانت واشنطن وبكين وقعتا المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع الماضي وسط تعهدات بمشتريات إضافية من جانب الصين مقابل تقليص التعريفات الأمريكية.

وأوضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على أفضل ما يرام، معبراً عن الحب المتبادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعلى صعيد آخر، علق ترامب على العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، قائلاً: "نحن نتطلع إلى التفاوض على صفقة جديدة هائلة مع بريطانيا، ولديهم رئيس وزراء جديد رائع يرغب للغاية في إبرام اتفاق".

كما أوضح أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدة صفقات أخرى بشأن التجارة مع بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه يتم كذلك التفاوض على عدة إجراءات بشأن التجارة مع دول أخرى عديدة.

وفي الوقت نفسه، سلط ترامب الضوء على الأداء الجيد للولايات المتحدة في ظل رئاسته مع الإشارة إلى قانون خفض الضرائب الذي وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد كما استشهد بتقليل معدل الفقر.

وذكر أن الولايات المتحدة تتمتع بازدهار اقتصادي لم يشهده العالم من قبل، مضيفاً أن الحلم الأمريكي عاد بشكل أكبر وأقوى من أيّ وقت مضى.

واعتبر ترامب أن: "الحلم الأمريكي عاد أكبر وأقوى وأفضل من أي وقت مضي، والاقتصاد الأمريكي يشهد طفرة لم يشهدها من قبل، نحن نفوز كما لم نحقق فوزاً قبل ذلك".

وأوضح أن أرقام التوظيف في الاقتصاد الأمريكي مثيرة للإعجاب، كما أن معدل البطالة في البلاد يقف عند أدنى مستوياته منذ 50 عاماً.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الطفرة في الولايات المتحدة تحدث بالرغم من تصرفات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".

وأضاف أن المركزي الأمريكي قام برفع معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة للغاية لكنه خفضها ببطء شديد.

وكان الفيدرالي رفع معدلات الفائدة 4 مرات في عام 2018 قبل أن يخفضها في ثلاث اجتماعات متتالية منذ منتصف العام الماضي.

وقال ترامب إن معدلات الفائدة السالبة التي نشهدها في منطقة اليورو هي "شيء يمكن الاعتياد عليه بشكل سريع للغاية".

مباشر (اقتصاد)

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