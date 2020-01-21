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محافظ بنك اليابان: تحسن معنويات المخاطرة مع تراجع عدم اليقين

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محافظ بنك اليابان: تحسن معنويات المخاطرة مع تراجع عدم اليقين محافظ بنك اليابان: تحسن معنويات المخاطرة مع تراجع عدم اليقين

مباشر: قال محافظ بنك اليابان إن التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وملف البريكسيت أدى إلى تحسن في معنويات المخاطرة من جديد.

وقال "هاروهيكو كورودا" عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن التطورات أدت لتحسن ثقة المستثمرين ما تسبب في ارتفاع الأسهم ومعدلات الفائدة طويلة الآجل في العديد من البلدان.

ولكن يشير "كورودا" إلى أن عدم اليقين لا يزال يهمين على مصير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف ان بنك اليابان سيستمر في السعي نحو التيسير النقدي القوي لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 بالمائة.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني إن حدوث تفاقم للمخاطر العالمية قد يدفع للبنك لتعديل توجيهاته بشأن معدلات الفائدة.

وقرر بنك اليابان تثبيت سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع اليوم، مع بقاء معدل الفائدة قصيرة الآجل عند -0.1 بالمائة.

وأبقى البنك المركزي مستهدف عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات عند مستوى "صفر".

مباشر (اقتصاد)

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