تقرير: 9.8 مليون برميل يومياً إنتاج النفط السعودي المتوقع بـ2020

الرياض - مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار، بقاء إنتاج المملكة العربية السعودية، من النفط الخام دون تغيير، على أساس سنوي، عند 9.8 مليون برميل يومياً خلال العام 2020.

وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن متوسط إنتاج النفط الخام بالمملكة بلغ نحو 9.8 مليون برميل يومياً في 2019، بتراجع 5 بالمائة عن مستوى الإنتاج المتفق عليه مع "أوبك" وشركائها خلال العام، والبالغ 10.3 مليون برميل يومياً.

وجاءت توقعات جدوى للأبحاث، نظراً للتطورات لدى "أوبك +" مقرونة بالتوجهات القائمة حالياً في مجال الطاقة بالسعودية.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

وتابعت جدوى للأبحاث: تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية سوف يسجل أول ارتفاع سنوي خلال 4 سنوات.

وأوضحت أنه على الرغم من زيادة استهلاك المصافي نتيجة للبدء في تشغيل مصفاة جازان، فمن غير المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع كبير في حجم إنتاج النفط السعودي عام 2020.

وعزت ذلك إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب من مجمع الفاضلي للغاز، ويشتمل على محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز سيؤدي لرفع مستوى استخدام خليط الطاقة في المملكة".

وذكرت أن بدء تشغيل محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقوة 300 ميجاواط في منطقة الجوف بواسطة القطاع الخاص أواخر العام الماضي، سيسهم في الحد من زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة خلال العام.

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