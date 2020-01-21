"ميدغلف" يقفز لأعلى مستوياته في 21 شهراً بعد ارتفاعه التاسع

مباشر ـ ثابت شحاتة: ارتفع سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، بشكل ملحوظ، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته بأكثر من 21 شهراً.

وصعد السهم 8.04 بالمائة، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت السعودية، صعد بها إلى مستوى 20.70 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 18أبريل/نيسان 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات نحو 2.44 مليون سهم، بلغت قيمتها 49.74 مليون ريال، من خلال 2.14 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، متراجعاً نحو 0.33 بخسائر بلغت 28.2 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,441.52 نقطة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدام جزء من الاحتياطي النظامي، لتقليص الخسائر المتراكمة من 253.3 مليون ريال، (31.63 بالمائة من رأس المال) إلى 133.03 مليون ريال (16.63 بالمائة من رأس المال).

ووقعت "ميدغلف"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقداً مع الشركة السعودية للكهرباء لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد أسرهم.

وأعلنت الشركة، في أغسطس/آب الماضي، عن صدور حكم قضائي، بإلزام أحد التنفيذيين، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً، بدفع تعويض للشركة بقيمة 152.7 مليون ريال.

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