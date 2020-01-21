"أونكتاد": 9% زيادة بالاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية خلال 2019

الرياض – مباشر: أظهر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي.

ووصل إجمالي التدفقات، وفقاً لتقرير حديث، اطلع عليه "مباشر"، إلى نحو 4.6 مليار دولار مع تنفيذ بعض الصفقات خارج قطاع النفط والغاز.

وأشار التقرير، إلى إتمام أكبر صفقة في عمليات الاندماج والشراء في المملكة خلال العام الماضي؛ والمتعلقة ببيع نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم التابع لشركة التصنيع السعودية إلى ترونكس الأمريكية مقابل 2.2 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019 عند نحو 1.39 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 1 بالمائة من 1.41 تريليون دولار عام 2018.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، في تقرير سابق، أن عام 2019، شهد نجاحاً على مستويات عدة كان من ضمنها الزيادة الكبيرة في تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة.

وأشارت الهيئة، إلى توقيع أكثر من 150 اتفاقية خلال 2019، كما أن عدد التراخيص الصادرة للاستثمار الأجنبي حقق زيادة بلغت نحو 54 بالمائة مقارنة مع عام 2018.

وكان الربع الرابع من 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام؛ بارتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بــنحو 238 شركة خلال الفترة نفسها من 2018، وفقاً لهيئة الاستثمار.

ووفقاً لإحصائية، سابقة لـ"مباشر"، دخلت استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية 3.39 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي (أي خلال عام)، بزيادة نسبتها 1.47 بالمائة.

ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي إلى 233.92 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 230.53 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية 50.45 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وأظهر تقرير "الأونكتاد"، نمو قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية بنسبة 126 بالمائة خلال 2018؛ إلى 3.209 مليار دولار، مقابل 1.419 مليار دولار.

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