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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في شهر

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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في شهر الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في شهر

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات سياسية واقتصادية.

ويترقب المستثمرون بدء فعاليات مؤتمر دافوس في سويسرا في وقت لاحق من اليوم بحضور عدد من قادة العالم، لبحث قضايا المناخ والنمو الاقتصادي العالمي.

وتصاعدت التوترات العالمية من جديد مع انتشار فيروس "الكورونا" في الصين بمدينة "ووهان" الذي أودى بحياة 4 أفراد، ما تسبب في هروب المستثمرين من الأصول الخطرة.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي بعقد جلسة مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد اليوم.

وعلى جانب أخر، قرر البنك المركزي في اليابان تثبيت سياسته النقدية دون تغيير، مع رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل.

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.09 بالمائة عند مستوى 1.1105 دولار.

وانخفضت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 109.98 ين، كما تراجعت مقابل الجنيه الإسترليني بنفس النسبة لتسجل 1.3042 دولار.

كما سجل الدولار هبوطاً أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 0.9672 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسة أخرى بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 97.47، بعد أن سجل 97.65 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في شهر.

مباشر (اقتصاد)

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