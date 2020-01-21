سعر الغاز الطبيعي يتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 4.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط دون 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لأول مرة منذ عام 2016.

وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي سلباً من وفرة الإمدادات إضافة إلى الطقس الأكثر دفئاً من المتوقع، الأمر الذي يضغط على السوق.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إمدادات الغاز الطبيعي المنتجة محلياً لن تبدأ في الانخفاض حتى عام 2021.

وأوضحت أن إنتاج الغاز الطبيعي يجب أن يرتفع 3 بالمائة في العام الحالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 94.7 مليار قدم مكعب يومياً.

ويأتي هذا الهبوط إلى دون دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، الأمر الذي قلص الطلب على الغاز الطبيعي والذي يستخدم على نطاق واسع في التدفئة وكذلك توليد الكهرباء.

كما أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً في أجزاء من أوروبا وآسيا تسببت في خفض الطلب على الغاز الطبيعي.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4.5 بالمائة ليهبط إلى 1.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان سعر الغاز الطبيعي وصل إلى 1.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مارس/آذار 2016.