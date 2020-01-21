السعودية..إطلاق خدمة "صاين" لدعم رقمنة أعمال المنشآت

الرياض ـ مباشر: أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالسعودية خدمة "صاين" التي تدعم رقمنة أعمال المنشآت الخاصة الحكومية وترفع الموثوقية في سير عمل المستندات بشكل آمن وميسر.

وتستند خدمة «صاين»، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من المعايير التقنية الحديثة التي تضمن استمرارية العمل في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتواجد داخل المنشأة لإتمام عملية التوقيع.

وقال رئيس شركة solutions التابعة لمجموعة stc، عمر النعماني إن خدمة «صاين» تنسجم مع استراتيجية المجموعة كممكن رقمي لمختلف القطاعات في المملكة بالتواؤم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف النعماني، بحسب البيان أن هذه الخدمة مشفرة وآمنة بالكامل لحفظ خصوصية المعلومات للعميل.

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