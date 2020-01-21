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مصر للطيران تطرح درجة سفر جديدة..تعرف على مزاياها

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مصر للطيران تطرح درجة سفر جديدة..تعرف على مزاياها مصر للطيران تطرح درجة سفر جديدة..تعرف على مزاياها

أعلنت شركة للطيران الناقل الوطني وعضو تحالف ستار، عن طرحها درجة سفر جديدة  Comfort Class، على الرحلات الدولية التي يتم تشغيلها بالأسطول الجديد من طائراتها الإيرباص A220-300.

درجة سفر جديدة

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، في تصريحات خاصة أن تذاكر هذه الدرجة تكون على المقاعد الأمامية الموجودة بهذا الطراز من الطائرات في الصف الأول للمقاعد وتمتد حتى الصف الثالث، ويتمتع المسافرون على هذه الدرجة بالعديد من المميزات خلال رحلاتهم.

مزايا الدرجة الجديدة

ومن أهم مزايا هذه الدرجة أنها تتيح لمستخدميها أن يقوموا بإنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم من خلال كاونترات رجال الأعمال، بالإضافة إلى أنها تتيح لهم اصطحاب حقيبتين زنة كل منهما 32 كيلو جرام، بالإضافة إلى اصطحاب حقيبة يد يبلغ وزنها 8 كيلو جرام، وكذلك يكون لهم أولوية في الصعود على الطائرة، وأسعار هذه الدرجة أقل من تذاكر رجال الأعمال.

وقد أوضح رئيس الشركة أن هذه الدرجة متوفر الحجز بها بداية من اليوم الثلاثاء على عدد من الوجهات من أهمها بيروت واسطنبول والشارقة والقصيم وعمان.

 

دليل مصر

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