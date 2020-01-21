الصين: شراء المنتجات الزراعية الأمريكية لن يضر واردات الدول الأخرى

مباشر: قالت وزارة التجارة في الصين إن مشتريات البلاد من المنتجات الزراعية الأمريكية لن يؤثر على واردات بكين من الدول الأخرى.

وأوضح المسؤول بوزارة التجارة "لي شينغ تشيان" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأمريكية التنافسية إلى أسواقها، نقلاً عن وكالة رويترز.

وعبر عن أمله في أن تستطيع الولايات المتحدة خلق ظروفاً لتسهيل الصادرات إلى الصين.

وأضاف أن الصين ستزيد الواردات على أساس ظروف السوق وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت بكين وافقت على شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة في الأسبوع الماضي، لكن بعض الشكوك حول عدد من القضايا لا تزال قائمة.