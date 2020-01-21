وزير التعليم السعودي يوضح مشروع التطوير وموعد تطبيق لائحة المعلم

الرياض ـ مباشر: كشف وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، عن أبعاد مشروع التطوير، مستعرضاً حجم المشروع وأهدافه ومرتكزاته وأولوياته.

وقال الوزير، في مقابلة تلفزيونية نشرتها الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى بناء جيل واعٍ يتحلى بالقيم الإسلامية والوطنية، مؤهل للتعامل مع معطيات العصر ومستجداته.

وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى بناء جيل يمتلك مهارات الوصول إلى مصادر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها ونشرها، إضافةً إلى قدرته على النجاح في مضمار التنافس الدولي.

كما أوضح أن مرتكزات هذا المشروع تقوم على رأسها النظام الأساسي للحكم، وسياسة المملكة وتوجهاتها، إضافة إلى رؤية 2030، وتحسين مخرجات التعليم في كل مرحلة دراسية، وتحسين كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته.

ولفت وزير التعليم إلى ضخامة قطاع التعليم الذي يضم 6 ملايين طالب وطالبة، و516 ألف معلم ومعلمة، و70 ألف عضو هيئة تدريس، و300 ألف إداري، و47 إدارة تعليم، و30 ألف مدرسة، و422 مكتب تعليم و27 جامعة حكومية.

أوضح الوزير أن أهداف المشروع تتمثّل في إعداد المعلمين وتطويرهم مهنياً وتحسين مكانتهم الوظيفية، وتطوير المناهج الدراسية وزيادة محتواها الوطني، وتحسين البيئة التعليمية.

كما يهدف إلى إصلاح التعليم الثانوي والتخصصات الجامعية، وكذلك زيادة فرص التعلم في الطفولة المبكرة، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء في قطاعات الوزارة (المدارس، الإشراف التربوي)، وفي الجامعات، وكذلك الجاهزية للوظيفة وتحدي البطالة، وزيادة فرص التعلم لذوي الإعاقة.

وكشف وزير التعليم أنه تم إنجاز عدة خطوات بهذا الشأن، خلال الفترة الماضية، منها الهيكل التنظيمي للوزارة، مشروع الطفولة المبكرة، تطوير المناهج، وتعزيز مكانة المعلم، واعتماد نظام الجامعات.

وشملت الخطوات التي تم إنجازها، اعتماد المعهد الوطني المهني التعليمي، واعتماد لائحة الوظائف التعليمية، والاستعداد لاختبارات التميز، ومعالجة المشروعات المتعثرة، وعودة الاختبارات التحريرية في الصفوف من الثالث إلى السادس ابتدائي.

وعن مشروع الثانويات والأكاديميات والمسارات الجديدة، أفاد الوزير أن الدراسة لا تزال قائمة لعدد من المسارات «أدبي، إدارة أعمال، علوم حاسب وهندسة، علوم طبية وحيوية، تطبيق».

وأوضح الوزير أنه سيتم تصنيف الطلاب بعد إنهاء السنة الأولى وفق قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على تجارب أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وتحليل الواقع وعمل استطلاع واسع عن النظام الحالي، والنتائج تشير عن رغبة قوية للمجتمع نحو التغيير.

وشدد وزير التعليم خلال اللقاء على أهمية التأهيل لسوق العمل، مؤكداً أن هذا هدف استراتيجي للوزارة في هذه المرحلة، من خلال مشروع مسارات الثانوية، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، والتركيز على الدبلوم المهني في الجامعات.

كما لفت إلى أن هذا الملف جزء مهم ومحوري من مشروع التطوير، مشدداً على ضرورة تحسين نواتج التعلم بشكل جوهري يتناسب ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أنه لا حدود في التغيير بما يحقق مصلحة الوطن، وتطوير كل ما يعزز قيمنا الإسلامية في الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، وإبراز حضارة المملكة، وتاريخها العريق، وإثراء المحتوى الوطني، وإبراز الشخصية السعودية برموزها وثقافتها.

وحول لائحة المعلمين، أفاد الوزير أنه تم تأجيل التطبيق إلى بداية شهر يوليو/تموز المقبل، مؤكداً على ثقته في أن غالبية المعلمين سيحصلون على الرخصة للحصول على العلاوة، ومن يخفق ستقف معه الوزارة بالتدريب والتأهيل ليتجاوز اختبارات الرخصة.

وأكد د. آل الشيخ أن نظام الجامعات خارطة طريق للجامعات لكي تكون مستقلة بانضباطية، وتعمل على تطوير مواردها وانظمتها الداخلية، وممارسة مسؤولياتها الذاتية بديناميكية.

ونفى الوزير وجود أي نقاش حول إيقاف مكافأة الطلاب أو إلغاء مجانية التعليم الجامعي، مؤكداً أن النظام لم يُشر إلى أي من ذلك مطلقاً.

وعن نظام سفير 2 لفت الوزير إلى أن هذا النظام مرتبط بمنظومة تشمل نظاماً إجرائياً وإدارياً ومالياً، مختلفاً في فلسفته عن سفير 1 وتم أتمتته 88 خدمة وبناء مؤشرات لكل مشرف، وتبسيط الإجراءات وحوكمتها.

كما أوضح أن النظام عالج نحو 245 ألف طلب، وتم إرسال فريقين فنيين في واشنطن ولندن لتقييم وهندسة الإجراءات في الملحقيات ومعالجة أي أسباب تؤخر الحلول، كما يتم بشكل يومي التعامل مباشرة مع أي حالات وطلبات، واعداً بحلول جذرية لذلك.

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