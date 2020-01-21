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اليوم قرعة الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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اليوم قرعة الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم قرعة الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يجري مساء اليوم الثلاثاء الساعة السابعة المراسم الخاصة بعمل القرعة الخاصة بالدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي من المقرر أن تقوم قطر باستضافتها، ويتم إجراء القرعة في أحد الفنادق بالقاهرة.

قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

ويتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري والجهاز المعاون له هذه التصفيات، ويأمل البدري أن تسفر القرعة عن تجنب الوطني للمواجهات الكبرى، وذلك في ظل وجود العديد من المنتخبات القوية في المستوى الثاني تبعا للتصنيف الذي أعلنته الكاف.

ويقوم 40 منتخبا أفريقيا بالمشاركة في الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة 20200، حيث تم تقسيمهم إلى عرة مجموعات، تحتوي كل مجموعة على أربعة فرق، يقام بينهما دوري مكون من دورين، على أن يتم تصعيد المنتخبات صاحبة الصدارة للدور الثالث والأخير من السباق الخاص بالتصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة التي ستتأهل إلى المرحلة النهائية إلى قسمين، كل منهما يضم خمسة منتخبات حسب التصنيف الدولي، ويقوم كل منتخب من التصنيفات العليا بمقابلة نظيره من التصنيف الأقل، وذلك بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل الخمسة فرق الفائزة مباشرة إلى المشاركة في كأس العالم 2022.

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