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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل تزامناً مع قمة "دافوس"

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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل تزامناً مع قمة "دافوس" تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل تزامناً مع قمة "دافوس"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي ومع ترقب بيانات اقتصادية.

ومن المرجح أن يكون تغير المناخ والأعمال المستدامة محور تركيز رئيسي لقادة العالم في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، لكن يمكن أن تكون هناك مسائل أخرى مثل التجارة الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

ومن بين الحضور البارزين هذا العام الرئيس الأمريكي دونالد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي سياق آخر، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة وتراجع الرغبة في المخاطرة.

وبالعودة إلى أوروبا، من المقرر الإفصاح عن بيانات معدل البطالة ومتوسط الأجور في المملكة المتحدة، خلال وقت لاحق من اليوم، وكذلك أرقام ثقة المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وبحلول الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 420.7 نقطة.

 وهبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.9 بالمائة ليهبط إلى 7584.5 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 6011.4 نقطة.

بينما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 13467.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1094 دولار.

 

مباشر (اقتصاد)

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