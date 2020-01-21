معدل التضخم بالسعودية يرتفع خلال ديسمبر للمرة الأولى بـ2019

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بالسعودية - معدل التضخم ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 للمرة الأولى خلال العام بعد 11 شهراً من التراجع على أساس سنوي.

وتراجع معدل التضخم بالسعودية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بـالشهر المماثل من العام 2018.

وتأثر معدل التضخم بالمملكة بارتفاع عدة قطاعات؛ كان أبرزها المطاعم والفنادق، وقطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.6 بالمائة لكل منهما.

وجاء ارتفاع معدل التضخم كذلك، مع زيادة أسعار قطاعي التعليم والأغذية والمشروبات بنسبة 2.3 بالمائة و2.2 بالمائة على التوالي.

وشهد معدل التضخم ارتفاعاً خلال ديسمبر/كانون الأول على الرغم من تراجع أسعار قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.7 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 0.5 بالمائة، واستقرار التبغ عند مستواه السابق.

يُذكر أن التأثير النسبي لقطاع السكن والمياه الأعلى تأثير بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة بنسبة 25.38 بالمائة، يليه الأغذية والمشروبات بنحو 18.9 بالمائة.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بـشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ووصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بالسعودية إلى 106.5 نقطة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بــ 106.2 نقطة في الشهر المماثل من العام 2018، فيما كان 106.4 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لبيانات الإحصاء، ارتفعت متوسطات أسعار 39 سلعة غذائية خلال ديسمبر/ كانون الأول، مقابل تراجع 43 سلعة أخرى.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، واصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة "معدل التضخم" تراجعه للشهر الـ 11 على التوالي.

ترشيحات:

تدشين "التاكسي الأخضر" في السعودية الأسبوع الجاري

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

بـ164مليون دولار.. شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال 2020

السعودية.. اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات

أكثر من مليوني مسافر يعبرون جسر الملك فهد للبحرين

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020

"الطيران" السعودية تكشف تفاصيل الأسعار الجديدة لمواقف مطار الملك عبدالعزيز

السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات.. رسمياً