احباط عمليةً نصب ب 17 مليون دولار

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام اشخاص داخل المملكة باقناع شخصين من جنسيات اسيوية بوجود دولارات اقل من سعر السوق لديهم وانهم يرغبون ببيعها بنصف الثمن وانه جرى تحديد موعد لقدومهما بالمملكة من اجل شراء تلك الدولارات .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى ومن خلال متابعة تلك المعلومات تحديد موعد قدوم الشخصين للمملكة والتقائهما بالمحتالين ووضعت الكمائن اللازمة وجرى ايقاف المركبة التي كانا يستقلانها برفقة احد المحتالين وتبين من خلال التحقيقات ان احدهما حضر للمملكة قبل شهر تقريبا وقام بمعاينة الدولارات المعروضه للبيع وعاد برفقة احد اصدقاءه لشراء تلك الدولارات وما زال التحقيق جار في القضية .

واعاد الناطق الاعلامي تذكير الاخوة المواطنين والمقيمين انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الاقل من سعر السوق او الدولار الاسود واعتبار كل من يدعي امتلاك مثل تلك الدولار محتالا وعدم التعامل معه والابلاغ عنه لاقرب قسم للبحث الجنائي اومركز امني او من خلال الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١