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انخفاض الأسهم اليابانية بالختام مع مخاوف انتشار فيروس الصين

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انخفاض الأسهم اليابانية بالختام مع مخاوف انتشار فيروس الصين انخفاض الأسهم اليابانية بالختام مع مخاوف انتشار فيروس الصين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان قرارات البنك المركزي في البلاد وبالتزامن مع مخاوف انتشار فيروس في الصين.

ووفقاً لاجتماع السياسة النقدية، ثبت البنك المركزي في اليابان معدل الفائدة كما هو دون تغيير في حين أنه رفع توقعات النمو الاقتصادي للبلاد.

وعلى صعيد آخر، يتخوف المستثمرين من تفشي فيروس "كورونا" في الصين، حيث تراجعت الرغبة في المخاطرة  ما دفع الأسهم الآسيوية إلى الهبوط.

وقال مسؤولي الصحة في الصين إن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، كما أكدت ثلاث دول أخرى وجود حالات بالفعل؛ وهم اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وكانت أسهم شركات الطيران هي الأسوأ أداءً في المؤشر الفرعي ببورصة طوكيو، متراجعاً 2.5 بالمائة على خلفية مخاوف أن هذا الوباء قد يضر الطلب على السفر.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.9 بالمائة ليغلق عند 23864.6 نقطة، ليتراجع من أعلى مستوى في 15 شهراً والذي لامسه في جلسة أمس الإثنين.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1734.97 نقطة.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية امام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 لتصل إلى مستوى 109.98 ين.

 

مباشر (اقتصاد)

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