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التعليم السعودية توضح الجدول الزمني لحركة النقل لشاغلي الوظائف

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التعليم السعودية توضح الجدول الزمني لحركة النقل لشاغلي الوظائف التعليم السعودية توضح الجدول الزمني لحركة النقل لشاغلي الوظائف

الرياض ـ مباشر: وجه وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ ببدء التقديم على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي1441هـ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم لثلاثاء، أن الخطة الزمنية اشتملت على البدء بفتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26/5 /1441هـ وحتى 26/ 6/1441هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم طباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من 6 - 10/7/ 1441هـ.

وحددت الوزارة يوم 9/ 8/ 1441هـ، موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من 9 - 18/ 8/ ١1441هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجياً) خلال الفترة من 26 - 30/ 8/ 1441هـ.

كما تم تحديد يوم 1441/10/19هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من 10/23 - 11/2 /١1441هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 1441/11/4هـ.

وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، بحسب البيان إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق.

 

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