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الذهب يصعد عالمياً مع عودة المخاوف الجيوسياسية

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الذهب يصعد عالمياً مع عودة المخاوف الجيوسياسية الذهب يصعد عالمياً مع عودة المخاوف الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات الجيوسياسية وترقب المستثمرين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأثار هجوم صاروخي في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التوترات الجيوسياسية من جديد، مما عزز جذابية المعدن كملاذ آمن، حيث أنه يعتبر الاستثمارات المفضلة في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كما تأتي عمليات شراء الذهب قبل حلول السنة الصينية الجديدة، مما دعم من الإقبال على المعدن الأصفر.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماع للسياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن عمليات بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت لأعلى مستوى خلال 13 عاماً  مع زيادة النشاط في جميع المجالات، بينما زاد الإنتاج في المصانع للشهر الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 7:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 ليصل إلى 1566.90 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى 1565.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.586.

مباشر (اقتصاد)

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