"هدف": استفادة 6 آلاف سعودي من بوابة "سُبل" في أسبوعين

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة 5.72 ألف سعودي وسعودية من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)؛ وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من تطوير البوابة.

وقال "هدف"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن بوابة "سبل" تهدف إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق، مؤخراً، بوابة "سُبل" المطورة؛ تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وقال "هدف" في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن أعداد المستفيدين من بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل) تجاوزت في العام 2019 أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية.

وتهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتتيح كذلك، خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية والاحتياجات.

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