المركزي الياباني يثبت معدل الفائدة ويرفع توقعات النمو الاقتصادي

مباشر: أبقى البنك المركزي في اليابان معدل الفائدة كما هو دون تغيير في خطوة تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع، لكنه رفع توقعات النمو الاقتصادي للبلاد.

وقرر بنك اليابان خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم الثلاثاء، تثبيت معدل الفائدة قصيرة الآجل عند -0.1 بالمائة.

كما أبقى البنك المركزي على مستهدف عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات عند مستوى "صفر"، وحافظ كذلك على برنامج التيسير الكمي عند نفس الوتيرة الحالية والبالغة 80 تريليون ين سنوياً.

وجاء التصويت لصالح قرارات البنك المركزي بالأغلبية، حيث أيد 7 أعضاء من صناع السياسة هذه القرارات في مقابل معارضة عضوين.

وحافظ بنك اليابان على توقعاته بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو حتى خفضها أكثر، وذلك لحين تراجع المخاطر التي تحول دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 بالمائة.

وفي تقريره الفصلي، قام بنك اليابان بمراجعة تقديراته للنمو الاقتصادي في البلاد عن العام المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل لتتراوح بين 0.8 إلى 1.1 بالمائة بدلاً من 0.6 إلى 0.9 بالمائة المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم حزمة التحفيزات المالية من جانب الحكومة.

كما قام البنك بتعديل تقديراته للنمو الاقتصادي عن العام المالي 2019، لتصبح تتراوح بين 0.8 إلى 0.9 بالمائة بدلاً من التقديرات السابقة والبالغة 0.6 إلى 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 109.97 ين.