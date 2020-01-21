3 قطاعات كبرى تهبط بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءً سلبياً، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره، بضغط مباشر من أسهم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي"، 0.31 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، فاقداً 26.6 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,443.14 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 23.49 مليون سهم، بلغت قيمتها 476.2 مليون ريال، من خلال 24.6 ألف صفقة.

وغلب اللون الأحمر، على أداء القطاعات، بصدارة "الإعلام" الذي هبط 0.69 بالمائة، تلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.59 بالمائة.

وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.37 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.35 بالمائة، وخالف "الاتصالات" الاتجاه بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.04 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "عطاء" الأسهم الخاسرة، بتراجع نسبته 2.76 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الشرقية للتنمية" الذي صعد 4.2 بالمائة.

وتصدر "الإنماء" الأسهم النشطة بالقيمة، في هذه الأثناء بنحو 33.4 مليون ريال، تلاه "دار الأركان" بـ23.68 مليون ريال.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.43 بالمائة، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت 30.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,095.55 نقطة.

وتصدر "العمران" خسائر السوق الموازي، بتراجع نسبته 1.32 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

واختتم المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين بارتفاع نسبته 0.24 بالمائة، عند مستوى 8469.71 نقطة، مدفوعاً بأداء القطاعات القيادية.

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