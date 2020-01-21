السعودية تعلن عن تقرير المتابعة الأول بمجال مكافحة غسل الأموال

الرياض ـ مباشر: أظهر تقرير لجنة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الإرهاب برئاسة أمن الدولة، تقدم المملكة في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.

وأوضحت "ساما"، في بيان لها أن المملكة أصبحت ملتزمة في 38 توصية بدلاً من 36 توصية من التوصيات الـ40 للمجموعة، مما يجعلها ضمن مقدمة الدول في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وارتفع تصنيف درجة الالتزام بالتوصية السادسة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالتوصية السابعة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى "ملتزم إلى حد كبير".

وتمت إعادة تصنيف التزام المملكة بالتوصيات (الثانية، والثامنة عشرة، والحادية والعشرون) إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة تحديث المعايير المرتبطة بها مؤخراً من قبل مجموعة العمل المالي.

ونوهت "ساما" إلى أن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).

وتابعت: "تقوم الجهات المعنية في المملكة بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء".

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