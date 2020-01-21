سامسونج لديها آلة منزلية للتنظيف الجاف بحجم خزانة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاقها عالميًا لجهاز AirDresser المبتكر في الأسواق حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا، ويستخدم أحدث ابتكار منزلي من سامسونج مزيجًا من الهواء والبخار القوي لتنظيف الملابس والتخلص من أشياء مثل رائحة العرق والدخان وإزالة الغبار والجراثيم وتعقيم الملابس.

وقالت جينيفر سونج Jennifer Song، نائبة رئيس أعمال الأجهزة الرقمية في شركة سامسونج للإلكترونيات: تعمل سامسونج مجددًا على الارتقاء بالحياة العصرية من خلال تغيير الطريقة التي نعتني بها بملابسنا في المنزل، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من الحرية لقضاء وقتهم في عمل الأشياء التي يريدون القيام بها”.

وأضافت “AirDresser هو استجابة الشركة لطلب المستهلكين للحصول على أداء أكثر ديناميكية من الأجهزة الأساسية، مما يوفر حلاً سهلاً وفعالًا للبيت لتلبية احتياجاتهم من ملابس نظيفة ذات منعشة خالية من الجراثيم وتبدو أنيقة”.

ووفقًا للشركة الكورية الجنوبية، يحتاج المستهلكون فقط إلى تعليق الملابس داخل AirDresser وتعيين دورتها، لتطلق Jet Air و Air Hangers هواءً قويًا لإزالة الغبار المحيط بأدنى حد ممكن من الضوضاء والاهتزاز، وبهدوء يكفي لوضع الآلة داخل أي مكان في المنزل، بما في ذلك غرفة النوم.

وبعد ذلك، يعقم ويطهر JetSteam الملابس للتخلص من البكتيريا والفيروسات والمواد المثيرة للحساسية، وذلك من خلال ضخ بخار بدرجة حرارة عالية في عمق النسيج، ويعد JetSteam الأداة المثالية للتعقيم الروتيني للملابس والعديد من الأدوات المنزلية الأخرى مثل البياضات والألعاب اللينة.

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وتستخدم AirDresser أيضًا وظيفة فلتر إزالة الروائح الكريهة لتنظيف الملابس وتحطيم الجزيئات المسببة للرائحة الناتجة عن العرق والتبغ والغذاء، مع منع الروائح الكريهة من التكون داخل AirDresser.

وتعمل تقنية التنظيف الذاتي، في الوقت نفسه، على إزالة الرطوبة وتطهير وإزالة الروائح الداخلية من AirDresser دون الحاجة إلى المنظفات المزعجة أو المكلفة، وذلك عن طريق التنظيف بمزيج من الحرارة والهواء والبخار، كما أنها تنبه المستخدمين كلما احتاجت إلى التنظيف كل 40 دورة.

ولا يحتاج تثبيت AirDresser إلى مصدر ثابت للمياه أو الصرف، مع وجود حاويتين محمولتين في قاعدة AirDresser تقومان بذلك.

وتضمن الآلة التعامل مع الملابس بلطف، مما يزيد من عمرها الافتراضي، وذلك عبر مساعدة المستهلكين على تجنب غسل أغراضهم المفضلة بشكل متكرر، مما قد يتسبب في تلف النسيج الرقيق.

كما أن ميزة Heatpump تجفف الملابس بلطف عند درجة حرارة منخفضة، مما يقلل من أضرار الحرارة والانكماش، وتستطيع AirDresser إزالة التجاعيد دون الكي باستخدام مزيج من البخار والهواء، إلى جانب التعامل مع المواد الحساسة مثل الفراء.

ومع إمكانات SmartIings التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن بإمكان المستخدم التمتع برعاية أفضل للملابس وسهولة الصيانة، حيث يقوم Home Care Wizard بتحديد المشكلات عن بعد ويوفر خدمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بينما يقوم My Closet بتخزين تفاصيل الملابس ويقترح أفضل طريقة لتنظيفها.