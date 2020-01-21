مساهمو "عطاء" يقرون توزيعات الأرباح للعام الماضي

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة عطاء التعليمية، في اجتماعها، أمس الاثنين، جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو / تموز 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن السنة الماضية، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع، على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساس للشركة، فيما يخص اسم الشركة، وشراء الشركة لأسهمها.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة نحو 5.87 بالمائة، إلى 82.75 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 87.9 مليون ريال بالعام السابق.

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