بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

مباشر: أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "شين جونج نيو ماتريلز" الصينية، بهدف إنشاء وتطوير مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية ومواد الإضاءة.

وذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خطة العمل تستهدف بناء المشروع على ثلاث مراحل.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، أن قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى للمصنع تصل إلى 615 مليون ريال ( نحو 164 مليون دولار أمريكي).

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