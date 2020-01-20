الأردن : أمن الدولة تصدر أحكامها على 6 أشخاص بتهم مخدرات

جى بي سي نيوز :- أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامها بحق 6 أشخاص بتهم "مخدرات"، اثنان منهما فاران من وجه العدالة.

وقررت هيئة المحاكمة اليوم الأحد إيقاع عقوبات بالحبس لمدد تتراوح بين 12 - 15 سنة، وغرامة تتراوح قيمتها بين 12 - 20 ألف دينار على أربعة منهم بتهم تصدير وحيازة والاتجار بالمخدرات.

وجاء في قرار المحكمة أن العقوبات على الأشخاص الأربعة وقعت بعد قيامهم بتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وتخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، والشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مادة مخدرة.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول والثاني الوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما وغرامة تبلغ 12 الف دينار، تم تخفيضها الى الأشغال المؤقتة 12 عاما وغرامة تبلغ 12 ألف دينار؛ لمنحهم فرصة إصلاح أنفسهم، وتصويب مسار حياتهم.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم الثالث بالوضع بالأشغال المؤقتة عن التهمة الأولى المسندة إليه بالأشغال المؤقتة 15 عاما وغرامة تبلغ 12 ألف دينار، وتخفيضها إلى 12 عاما وغرامة تبلغ 12 ألف دينار، وعن التهمة الثانية تم الحكم عليه بالأشغال المؤقتة 15 عاما و12 ألف دينار، تم تخفيضها الى 12 عاما وغرامة تبلغ 12 ألف دينار، وقد طبقت المحكمة عليه إحدى العقوبتين وهي الأشغال المؤقتة 12 عاما وغرامة تبلغ 12 ألف دينار مع الرسوم ، وفق بترا .

وحكمت هيئة المحاكمة على المتهم الرابع بالتهمة الأولى المسندة إليه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما و20 ألف دينار غرامة، وعن التهمة الثانية الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة تبلغ 20 ألف دينار، وعن التهمة الثالثة الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة تبلغ 20 ألف دينار، وعملا بأحكام المادة 72 / 1 عقوبات طبقت عليه إحدى العقوبتين، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة تبلغ 20 ألف دينار مع الرسوم محسوبة له مدة السجن من تاريخ التوقيف.

وأصدرت المحكمة أحكامها غيابيا على المتهمين الخامس والسادس بعد أن تم تبليغهما عبر الطرق المعتمدة لدى المحكمة بالصحف اليومية.