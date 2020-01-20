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جوجل: الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى لوائح تنظيمية حكومية

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جوجل: الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى لوائح تنظيمية حكومية جوجل: الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى لوائح تنظيمية حكومية

مباشر: دعا الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" إلى وضع لوائج تنظيمية حكومية للذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت وجوجل "ساندر بيتشاي" في حدث في بروكسل، اليوم الإثنين، إن السؤال لا يكمن في كون الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى التنظيم، لكنه يتمثل في ما هي الطريقة الأفضل لتنفيذ ذلك؟

وحث الرئيس التنفيذي لشركة "الفابيت"، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تنسيق الأساليب التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى التوافق الدولي.

وتحاول الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوقت الحالي تطوير سياسة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.

وذكر "بيتشاي" أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يضمن تحقيق منافع هائلة لأوروبا والعالم، إلا أن هناك مخاوف حقيقية بشأن العواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وفي 9 يناير/كانون الثاني، كشفت الولايات المتحدة عن مجموعة من الوائح التنظيمية بشأن الذكاء الاصطناعي تعني ترك المساحة للابتكار في هذا المجال.

مباشر (اقتصاد)

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