العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية.

وتعد المبادرة واحدة من مبادرات التحول الوطني عبر افتتاح (البيت الاجتماعي للعائلة) في محافظة جدة، وهو البيت العاشر والمكمل لهذه المرحلة، التي انتقل خلالها 60 يتيم ما بين ذكور وإناث، في مناطق مختلفة في المملكة شملت (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم).

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يستهدف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع المناطق، وذلك لتعزيز إشراكهم مع كافة فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وأضاف خالد أبا الخيل، أن هذه المبادرة جاءت إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة "البيوت الاجتماعية" ضمن مبادرات بناء وتمكين، والتي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.

وتراعي المبادرة التنوع ليشمل جميع الفئات العمرية وسوف يتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.

وأكدت الوزارة على استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضع في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.

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