كيف يمكنك مشاركة قصص الأصدقاء على إنستاجرام في قصتك الخاصة؟

لا يدعم تطبيق إنستاجرام ميزة إعادة مشاركة المحتوى مثل فيسبوك وتويتر، ولكن بالرغم من ذلك فإن قصص إنستاجرام تدعم ميزة تتيح لك إعادة مشاركة قصص الأصدقاء الذين تتابعهم، كما يمكن لأصدقائك أيضًا إعادة مشاركة قصصك.

فيما يلي كيفية مشاركة قصص الأصدقاء على إنستاجرام في قصتك الخاصة:

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تتمكن من مشاركة محتوى قصص إنستاجرام:

يجب أن تكون قصص الأصدقاء عامة.

يجب أن يتم الإشارة إليك في قصة صديقك نفسه؛ لأنه حتى إذا كنت أنت وصديقك متابعين لبعضكما البعض فلن تتمكنا من إعادة مشاركة القصص إلا عند توافر هذين الشرطين.

يوصى أيضًا بتحديث تطبيق إنستاجرام على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون إلى أحدث إصدار حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الميزة.

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أولًا؛ كيفية الإشارة إلى شخص ما في قصص إنستاجرام:

إذا كنت تريد أن يتمكن أصدقاؤك من مشاركة قصصك في قصصهم الخاصة، فستحتاج إلى الإشارة إليهم في قصتك قبل نشرها، ويمكنك الإشارة إلى ما يصل إلى 10 أصدقاء مختلفين في كل قصة. وللإشارة إلى الأصدقاء يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام على هاتفك.

التقط صورة أو مقطع فيديو كما تفعل عادةً في كاميرا القصص، ثم اضغط على الشاشة وأبدأ في الإشارة إلى الأصدقاء من خلال كتابة رمز (@) متبوعًا باسم المستخدم.

أو يمكنك الضغط على رمز الملصقات في أعلى الشاشة، واختيار ملصق “MENTION” حيث يقدم هذا الخيار النتيجة نفسها، مع وجود بعض الاختلافات الجمالية مثل: إضافة خلفية، وضبط النص، وضبط لون الخط وما إلى ذلك.

بعد الانتهاء اضغط على خيار (تم) الموجود في أعلى يمين الشاشة.

اضغط على خيار (إرسال إلى) Send to الموجود في أسفل يمين الشاشة.

ثانيًا؛ مشاركة قصص الأصدقاء في قصتك:

بمجرد أن يقوم أحد الأصدقاء بالإشارة إليك في قصته سينبهك إنستاجرام على الفور عبر إشعار وبعدها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الإشعار الذي وصلك من صديقك.

ستنتقل إلى المحادثات التي تتم بينكم وفيها ستظهر القصة أعلاها خيار (أضف هذا إلى قصتك) Add This to Your Story؛ اضغط عليه.

ستظهر قصة صديقك بحدود كثيفة من حولها؛ يمكنك بعد ذلك تغيير حجم المنشور وإضافة النص والملصقات والرسومات والمزيد، ويمكنك فعل أي شيء تقريبًا كما لو كان هذا المنشور خاص بك ولكن لن يمكنك تحرير المحتوى الأصلي للقصة.