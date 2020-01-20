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البلاديوم يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

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البلاديوم يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة البلاديوم يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

مباشر: ارتفع سعر البلاديوم خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتستمر القفزة القياسية في المعدن المستخدم في إنتاج السيارات.

وأسهمت صناعة السيارات في اشتعال أسعار معدن الـبلاديوم ليسجل مستويات قياسية مرتفعة، وسط مخاوف تراجع المعروض.

وسجل المعدن المستخدم في صناعة السيارات وفقاً لمعايير بيئية أفضل، في وقت سابق من اليوم مكاسب بمقدار 119 دولار.

ويقترب البلاديوم عند مستواه الحالي من ضعف سعره في نفس الفترة العام الماضي، مدفوعًا بالطلب من شركات صناعة السيارات، التي تستخدم البلاديوم لتحد من العوادم الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للبلاديوم عند 2496 دولار للأوقية، بعد أن سجل 2577 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد.

مباشر (اقتصاد)

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