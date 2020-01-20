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تقرير: "بوينج" تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار لمواجهة أزمات "737ماكس"

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تقرير: "بوينج" تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار لمواجهة أزمات "737ماكس" تقرير: "بوينج" تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار لمواجهة أزمات "737ماكس"

مباشر: ذكر تقرير حديث أن شركة "بوينج" تجري محادثات مع بنوك من أجل اقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر، في ظل مواجهة صانعة الطائرات تكاليف متزايدة من حادثين قاتلين لطائرات "737 ماكس".

وأوضح تقرير نشرته "سي.إن.بي.سي" نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الإثنين، أن الشركة قامت بتأمين على الأقل 6 مليارات دولار من البنوك حتى الآن.

وأضاف التقرير أن شركة "بوينج" تجري محادثات مع مقرضين آخرين من أجل الحصول على مزيد من الأموال.

وتكافح شركة "بوينج" مع تداعيات الانهيار لاثنين من طائراتها من طراز "ماكس 737"، إحدهما في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والأخرى في إثيوبيا في مارس/آذار في العام الماضي، ما تسبب في مقتل 346 شخصاً.

وقامت الشركة بتعليق إنتاج الطائرات في الشهر الجاري، نتيجة لتمديد عمليات وقف استخدام عائلة "ماكس 737" في شهرها الحادي عشر.

وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين قالت في الأسبوع الماضي أنها وضعت التصنيف الائتماني لبوينج تحت المراجعة بسبب مشاكل طراز "ماكس".

مباشر (اقتصاد)

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