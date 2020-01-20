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موديز تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج

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موديز تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج موديز تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج

مباشر: خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لهونج كونج، مع استمرار التظاهرات وتعرض الاقتصاد لضغوط اقتصادية وسياسية.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، خفض تصنيف هونج كونج درجة واحدة إلى "Aa3" من "Aa2"، لتصبح ثاني وكالة تصنيف رئيسية تخفض تصنيف الدولة الآسيوية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في يونيو/حزيران الماضي.

 وأوضحت "موديز" أن خفض التصنيف الائتماني يرجع إلى استجابة "البطيئة" وغير الفعالة لأشهر من الاحتجاجات دفعتها إلى إعادة تقييم نقاط القوة المؤسسية والحوكمة في الإقليم الصيني.

وقالت موديز أن الدوافع الكامنة وراء الاحتجاجات هي بالتأكيد عميقة الجذور وعسيرة، ورغم ذالك فإن استجابة حكومة هونج كونج لكل من المطالب السياسية من جانب المتظاهرين والمخاوف الأوسع بشأن مستويات بطيئة وملحوظة.

وارتفع معدل البطالة في هونج كونج لأعلى مستوى في 3 أعوام، كا تراجعت مبيعات التجزئة 24 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع انكماش الاقتصاد جراء الأزمة السياسية في البلاد.

ويطالب المتظاهرون بالديمقراطية والخروج من عباءة الصين السياسية، بالإضافة إلى الاعتراض على مستوى المعيشة وتفاوت الدخل والثروة في البلاد.

وتم إجبار بنك اتش,اس.بي.سي هذا الشهر على إغلاق بعض فروعه بعد اتهامه بمساعدة الشرطة على إغلاق حساب يستخدم لجمع الأموال للمتظاهرين.

مباشر (اقتصاد)

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