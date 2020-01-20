أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام من مستويات قياسية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام من مستويات قياسية محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام من مستويات قياسية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الأسواق المالية في أوروبا وسط عودة الحذر مجدداً بين المستثمرين قبل انطلاق اجتماعات القمة السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي في الفترة من 21 وحتى 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن تكون قضايا مثل التغير المناخي والأعمال المستدامة محل تركيز قمة دافوس كما من المرجح أن تكون المخاطر السياسية الأخرى مثل التجارة الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وتشهد بروكسل اليوم انعقاد اجتماعات مجموعة اليورو، والذي يشهد تجمع وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وفي نهاية تداولات اليوم، تراجع قطاع قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 0.9 بالمائة ليقود الخسائر في حين صعدت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.5 بالمائة.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 423.98 نقطة، ليتراجع من أعلى إغلاق سجله في تاريخه بنهاية الأسبوع الماضي.

كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 7651.4 نقطة، وهبط كذلك المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 6078.4 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" منفرداً بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 13548.9 نقطة، بعد أن كان يستهل التعاملات داخل النطاق الأحمر.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، فإن المنتجين في ألمانيا نمت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع توقعات باستقرار المؤشر.

وبحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 1.1085 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول

استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول