محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام من مستويات قياسية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الأسواق المالية في أوروبا وسط عودة الحذر مجدداً بين المستثمرين قبل انطلاق اجتماعات القمة السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي في الفترة من 21 وحتى 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن تكون قضايا مثل التغير المناخي والأعمال المستدامة محل تركيز قمة دافوس كما من المرجح أن تكون المخاطر السياسية الأخرى مثل التجارة الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وتشهد بروكسل اليوم انعقاد اجتماعات مجموعة اليورو، والذي يشهد تجمع وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وفي نهاية تداولات اليوم، تراجع قطاع قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 0.9 بالمائة ليقود الخسائر في حين صعدت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.5 بالمائة.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 423.98 نقطة، ليتراجع من أعلى إغلاق سجله في تاريخه بنهاية الأسبوع الماضي.

كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 7651.4 نقطة، وهبط كذلك المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 6078.4 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" منفرداً بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 13548.9 نقطة، بعد أن كان يستهل التعاملات داخل النطاق الأحمر.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، فإن أسعار المنتجين في ألمانيا نمت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع توقعات باستقرار المؤشر.

وبحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 1.1085 دولار.