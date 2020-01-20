"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

مباشر: رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار النفط لعام 2020، بفعل مخاطر المعروض في الشرق الأوسط وتحسن آفاق الطلب على الخام.

وأعلنت وحدة الأبحاث الدولية في "بنك أوف أمريكا"، اليوم الإثنين، رفع توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت القياسي إلى 62 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا، وتوقعات سعر خام غرب تكساس إلى 57 دولارًا من 54 دولارًا، بحسب وكالة رويترز.

وتوقع البنك نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، في حين تشير توقعات العرض والطلب إلى وجود فائض قدره 190 ألف برميل يوميًا.

واتفقت منظمة أوبك وحلفائها في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تعميق تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2020.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم، بعد إغلاق قاعدتين كبيرتين لإنتاج النفط في ليبيا وسط الحصار العسكري.

وبحلول الساعة 4:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 65.25 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى 58.78 دولار للبرميل.