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إنفوجراف..كيف وصلت الولايات المتحدة لحاجز 13 مليون برميل من النفط

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مباشر - سالي إسماعيل: حققت الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً فيما يتعلق بإنتاجها النفطي لتلامس حاجز الـ13 مليون برميل يومياً بعد أن كان إنتاجها لا يتجاوز 5.5 مليون برميل يومياً قبل عقد من الزمن.

ويعني التطور الصعودي في إنتاج النفط أن الولايات المتحدة شهدت تحولاً تاريخياً خلال العقد الماضي؛ بفعل عوامل عديدة في مقدمتها طفرات النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي بدأت منذ عام 2010.

وبنهاية عام 2018، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط والمنتجات البترولية الأخرى، يليها وروسيا، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

مباشر (اقتصاد)

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