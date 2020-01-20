صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال 2020

الرياض- مباشر: توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي معدل نمو 1.9 بالمائة خلال العام الجاري بدلاً من 2.2 بالمائة توقعاته السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأبقى على توقعاته للعام المُقبل 2021، عند 2.2 بالمائة.

وتوقع الصندوق في تقرير الآفاق المستقبلية الصادر عن المؤسسة الدولية، اليوم الاثنين، أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8 بالمائة في 2020 (أقل من توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية)، ثم يرتفع إلى 3.2 بالمائة في 2021.

وأوضح الصندوق أن معظم التراجع في توقعات عام 2020 بسبب تخفيض التوقعات لاقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض النفطي.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

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