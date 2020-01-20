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"وود ماكنزي" تتوقع استمرار تخفيض إنتاج أوبك لنهاية عام 2020

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"وود ماكنزي" تتوقع استمرار تخفيض إنتاج أوبك لنهاية عام 2020 "وود ماكنزي" تتوقع استمرار تخفيض إنتاج أوبك لنهاية عام 2020

مباشر: توقع مدير أبحاث في "وود ماكنزي" استمرار منظمة أوبك في خفض إمدادات النفط حتى نهاية عام 2020.

وصرح مدير الأبحاث في وحدة النفط والمكثفات الآسيوية التابعة للمجموعة لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السوق لا يزال غير مستعد لاستيعاب عودة الإنتاج النفطي الذي تم خفضه.

وأضاف "سوشانت جوبتا" بأنه يتوقع أن تستمر أوبك في خفض الإنتاج لعام 2020.

ووافقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خفض الإمداد بمقدار 500 ألف برميل إضافي يوميًا حتى اجتماعها المقبل في مارس/آذار لعام 2020، ليصل إجمالي التخفيض إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك، فإن مدة الصفقة لا تزال غير مؤكدة، حيث يجتمع تحالف الطاقة عادة كل ستة أشهر، لذلك تسبب الإعلان عن اجتماع في شهر مارس/آذار في اعتقاد بعض المحللين بأن سياسة تشديد السوق لن تستمر إلا في الربع الأول من عام 2020.

وأوضح أن التخفيضات الإضافية المعلن عنها في الشهر الماضي تشير إلى أن أوبك تدرك حقيقة تخمة المعروض في سوق النفط خلال النصف الأول على الأقل من هذا العام.

وأضاف أن "وود ماكنزي" تتوقع أن يتجاوز المعروض من النفط للطلب على الخام خلال عام 2020 بأكمله، مشيراً إلى أن جزءًا من هذا المعروض سيأتي من منتجين من خارج أوبك ومن غير الولايات المتحدة مثل البرازيل وكندا والنرويج.

وتوقعت "جوبتا" استقرار متوسط الأسعار عند حوالي 65 دولارًا للبرميل للنصف الأول من هذا العام وحوالي 64 دولارًا للبرميل لعام 2020 بأكمله.

وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 65.27 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة لتصعد إلى 58.84 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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