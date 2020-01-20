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جولدمان ساكس: المستثمرون يستخدمون الفرنك السويسري بديلاً للذهب

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جولدمان ساكس: المستثمرون يستخدمون الفرنك السويسري بديلاً للذهب جولدمان ساكس: المستثمرون يستخدمون الفرنك السويسري بديلاً للذهب

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إن الفرنك ربما يتم استخدامه بديلاً عن الذهب، مع المكاسب القوية التي سجلتها العملة السويسرية مؤخراً.

وأوضح "زاك باندل" الرئيس المشارك لوحدة العملات العالمية في "جولدمان ساكس" في مذكرة أمس الأحد، أن الفرنك السويسري تتبع أداء الذهب في الفترة الأخيرة.

وأدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في بداية الشهر الجاري إلى ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 6 سنوات، مع حقيقة أن المستثمرين يعتبرون المعدن ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات.

وصعد سعر الفرنك بنحو 1.4 بالمائة أمام الدولار في أخر 30 يوم، ليتداول أعلى 1.03 دولار حالياً.

وأضاف "باندل" أن زيادة التوترات الجيوسياسية حفزت طلب المستثمرين على الفرنك السويسري مثلما دفعت الطلب على الذهب.

وتقلصت المخاطر الجيوسياسية في الأسابيع الأخيرة، مع هدوء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 1560 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز 1600 دولار في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة أمام الدولار ليصل الى 1.0322 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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