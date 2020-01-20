اليوم.. الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية احتفالاً بذكرى "لوثر كينج"

مباشر: تغلق أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين، في عطلة رسمية.

وتحتفل الولايات المتحدة اليوم بذكرى ميلاد "مارتن لوثر كينج" الناشط الحقوقي الذي دعا إلى المساواة وإنهاء التمييز العنصري.

وتتوقف التداولات في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم، ما يعلق التعاملات في أسواق الأسهم والسندات والعقود الآجلة للسلع.

ومن المقرر أن تستهل البورصة الأمريكية تداولات الأسبوع الجاري غداً الثلاثاء.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى قياسي بعد توقيع الصفقة التجارية الجزئية وبيانات اقتصادية إيجابية.