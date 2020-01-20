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فيديوجراف..لماذا يعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالشرق الأوسط؟

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فيديوجراف..لماذا يعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالشرق الأوسط؟ فيديوجراف..لماذا يعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالشرق الأوسط؟

مباشر: تعد السياحة في الأردن من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تشكل 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل القطاع المرتبة الثامنة عربياً.

ويمتلك الأردن مقومات جعلته أحد أهم مناطق جذب السياح بالشرق الأوسط، من بينها السياحة العلاجية.

 

 

 

 

 

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