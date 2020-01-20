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صادرات النفط السعودية في نوفمبر بأعلى مستوياتها خلال 11 شهراً

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الرياض- مباشر: أظهرت بيانات رسمية لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي" اليوم الاثنين، تراجع صادرات من النفط الخام بنسبة 10.47 بالمائة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، رغم تسجيلها أعلى مستوى شهري خلال 2019.

وبلغت صادرات المملكة من النفط الخام 7.37 مليون برميل يومياً خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 8.24 مليون برميل يومياً خلال الشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات الخام السعودية بنسبة 4.5 بالمائة، مقارنة بنحو 7.06 مليون برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسجلت صادرات المملكة من النفط الخام أدنى مستوياتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019، مسجلة نحو6.669  مليون برميل يوميا.

وبلغ إنتاج السعودية من النفط نحو 9.89 مليون برميل يومياً خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتراجع 3.2 بالمائة، عن الشهر المماثل من 2018.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

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