هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "ملكية ريت"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة ملكية للاستثمار مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت "مليكة ريت"، لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، بطرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت"، وتوضيح أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار الزيادة.

ونوهت الهيئة، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة الأصول، على أنها مصادقة على جدوى الزيادة إجمالي، حيث إن قرار الهيئة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

ويبلغ رأسمال الصندوق 600 مليون ريال، موزعة على 60 مليون وحدة، بقيمة اسمية 10 ريالات للوحدة.

وتم إدراج الصندوق بسوق الأسهم السعودية "تداول"، بتاريخ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

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