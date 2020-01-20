أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "ملكية ريت"

Google+ Print
هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "ملكية ريت" هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "ملكية ريت"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية ، على طلب شركة ملكية للاستثمار مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت "مليكة ريت"، لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، بطرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقاً للائحة صناديق الاستثمار  العقارية المتداولة.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت"، وتوضيح أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق،  قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار الزيادة.

ونوهت الهيئة، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة الأصول، على أنها مصادقة على جدوى الزيادة إجمالي، حيث إن قرار الهيئة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

ويبلغ رأسمال الصندوق 600 مليون ريال، موزعة على 60 مليون وحدة، بقيمة اسمية 10 ريالات للوحدة.

وتم إدراج الصندوق بسوق الأسهم السعودية "تداول"، بتاريخ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

ترشيحات:

تدشين "التاكسي الأخضر" في السعودية الأسبوع الجاري

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

تفاصيل أسعار السع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالأسواق السعودية خلال ديسمبر

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

شركة أبحاث: 37.5 ريال السعر العادل لسهم أرامكو السعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم